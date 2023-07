Giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chư Păh

(GLO)- Chiều 14-7, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) diễn ra hội nghị Xúc tiến Đầu tư thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dự và chỉ đạo hội nghị.

(GLO)- Sáng 11-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(GLO)- Theo thống kê, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Gia Lai hiện có trên 57 tỷ đồng, trong đó, hơn 8 tỷ đồng do Trung ương cấp, hơn 13 tỷ đồng do tỉnh cấp, hơn 24 tỷ đồng do các huyện, thị xã, thành phố cấp và hơn 11 tỷ đồng do các xã, phường, thị trấn vận động. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức bình xét, làm thủ tục, giải ngân cho 2.093 hộ hội viên vay thực hiện 167 dự án nhóm hộ và 356 phương án sản xuất kinh doanh.