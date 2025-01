Gia Lai: Xử phạt cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025 vừa có báo cáo số 03/BC-ĐKT gửi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch về kết quả kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Theo đó, thực hiện theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 30-12-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 3-1 đến 14-1-2025, đoàn đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: N.N

Qua kiểm tra, có 5/19 cơ sở ngừng hoạt động; 13/14 cơ sở được kiểm tra chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì các điều kiện tại cơ sở, chấp hành đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan về an toàn thực phẩm theo quy định.

Có 1/14 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đã phát hiện bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6 triệu đồng. Cụ thể, hộ kinh doanh ông Trần Duy Tánh (đã đổi tên thành hộ kinh doanh Mười nem, ở phường An Phú của thị xã An Khê) vi phạm các lỗi: không bố trí riêng biệt theo quy định pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, thay đồ bảo hộ. Cơ sở vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chánh Thanh tra Sở Y tế.