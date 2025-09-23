Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trao gần 30 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nhiễm trùng huyết

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 23-9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao gần 30 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

lan-toa-long-nhan-ai.jpg
Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Trần Đình Ký trao 29,7 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân Phạm Văn Lượng bị nhiễm trùng huyết. Ảnh: KIM HƯỜNG

Bệnh nhân Lượng bị nhiễm trùng huyết, dẫn đến suy giảm miễn dịch và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Hiện anh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh), trong khi gia cảnh rất khó khăn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác Ái Tuy Phước, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai. Trước đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình bệnh nhân 35,2 triệu đồng chi phí điều trị.

Đến nay, tổng số tiền Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Lượng lên gần 70 triệu đồng.

