Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 250 triệu đồng cho 5 gia đình đặc biệt khó khăn

KIM HƯỜNG
(GLO)- Chiều 5-9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tặng 250 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

20250905-150800.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tặng 250 triệu đồng cho 5 gia đình đặc biệt khó khăn. Ảnh: Kim Hường

Các gia đình nhận hỗ trợ gồm: chị Lê Thị Tuyết Mai (thôn Lộc Ngãi, xã Tuy Phước Đông; bản thân bị khuyết tật, nuôi 3 con nhỏ); chị Ngụy Thị Bảy (thôn Kim Xuyên, xã Tuy Phước Đông; đang điều trị tại bệnh viện); chị Lê Thị Hết (thôn Quang Hy, xã Tuy Phước; một mình nuôi chồng bị liệt và 2 con nhỏ); bà Lê Thị Sinh (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước; con bị bệnh nặng và cháu nhỏ bệnh tật); chị Võ Thị Mỹ Trang (hộ khó khăn ở thôn Thanh Huy 1, xã Tuy Phước Tây).

Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nguồn hỗ trợ từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ở TP Hồ Chí Minh.

