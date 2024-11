Gia Lai tổ chức “Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS” năm 2024

Tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là bệnh mới, theo danh sách mã bệnh tật của WHO. Tại Việt Nam, các cơ sở y tế đã ghi nhận các bệnh nhân cấp cứu do căn bệnh này. Bộ Y tế đề xuất cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.