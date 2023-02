Gia Lai tích cực chuẩn bị đại hội Hội Nông dân các cấp

(GLO)- Đại hội Hội Nông dân (ND) các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và hội viên. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.504/1.571 chi hội ND hoàn thành tổ chức đại hội, 10/220 cơ sở Hội tiến hành đại hội điểm.

Để thống nhất trong công tác tổ chức đại hội chi hội, đầu quý IV-2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội ND cấp xã xây dựng kế hoạch và các chi hội ND chuẩn bị nội dung, chương trình, đề án nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí... đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028); hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội ND cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.504/1.571 chi hội ND hoàn thành đại hội, 10/220 cơ sở Hội tiến hành đại hội điểm. Bà Lê Thị Tuyết-Chi hội trưởng Chi hội ND thôn Nam Hà (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cho hay: “Chi hội đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hội viên, ND; xây dựng kịch bản chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban tổ chức. Đối với công tác nhân sự, Chi hội giới thiệu những hội viên uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định. Nhờ đó, Đại hội Chi hội thôn đã thành công tốt đẹp”.

Sau khi 8/8 chi hội tổ chức xong đại hội, ngày 11-1-2023, Hội ND xã Ia Ake tiến hành đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Bà Phạm Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội ND xã-thông tin: Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Hội đã kết nạp mới 395 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 860 người; phối hợp tổ chức 22 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay; vận động hội viên đóng góp 525 triệu đồng, góp 235 ngày công, hiến 4.500 m2 đất xây dựng các công trình công cộng. “Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Hội đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như đôn đốc các tiểu ban thực hiện các phần việc được giao. Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành khóa mới và 10 người dự đại hội cấp trên. Trong tháng 2-2023, Hội ND xã dự kiến phối hợp với UBND xã triển khai xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu” để chào mừng thành công Đại hội cũng như hướng tới Đại hội đại biểu Hội ND huyện”-bà Nhàn cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Thu Huề-Chủ tịch Hội ND xã Ia Din (huyện Đức Cơ) thì cho biết: Tất cả 8 chi hội ND của xã đã hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 1-2023. Các chi hội bám sát hướng dẫn đảm bảo cơ cấu hợp lý, số lượng nhân sự phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ học vấn, phẩm chất, uy tín. Nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ đều đảm bảo về trình độ học vấn THCS, có tuổi đời dưới 40 chiếm 63,6%; trên 40 tuổi đến 50 tuổi chiếm 27,3% và trên 50 tuổi chiếm 9,1%. Đại hội đại biểu Hội ND xã dự kiến diễn ra trong ngày 14-2 với chủ đề “Đổi mới, đoàn kết, hội nhập và phát triển”. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội tập trung đẩy mạnh phong trào hỗ trợ ND phát triển kinh tế, hướng tới thành lập Câu lạc bộ “ND sản xuất kinh doanh giỏi”; vận động cán bộ, hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo bà Phan Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, đại hội cấp cơ sở đang diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành trong quý I-2023; đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trong quý II-2023. Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng Điều lệ cũng như định hướng của Hội cấp trên và cấp ủy các cấp. Từ cuối tháng 12-2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX và thành lập Ban tổ chức cùng các tiểu ban: nhân sự, văn kiện, hậu cần, tuyên truyền-khánh tiết. Các tiểu ban đang triển khai các phần việc, tháng 2-2023 xây dựng đề án, phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh; tháng 3 xây dựng đề cương chi tiết các dự thảo văn kiện đại hội; tháng 4-2023 xây dựng dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.