Gia Lai: Thành lập đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.