(GLO)- Sáng 12-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức VVOB tại Việt Nam khai mạc lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo và bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả cho 37 cán bộ quản lý là phó hiệu trưởng các trường mầm non công lập của 3 huyện Chư Pưh, Chư Sê và Chư Păh.

Trong 3 ngày (từ 12 đến 14-6), các cán bộ quản lý sẽ được nghe bà Lê Thị Diệu Phúc-Cố vấn Giáo dục của Tổ chức VVOB tại Việt Nam và 2 giảng viên thuộc Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tập huấn kỹ năng lãnh đạo và bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả, tập trung vào những nội dung như: giới thiệu về lãnh đạo trường học và quản lý trường học, các mô hình lãnh đạo trường học, quá trình phát triển của người lãnh đạo trường học; mô hình suy ngẫm, tư duy mở-nền tảng cho thành công của nhà giáo dục, quá trình phát triển của người lãnh đạo trường học; đặc điểm của phát triển chuyên môn giáo viên hiệu quả, dẫn dắt thay đổi…

Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” (Dự án TALK). Mục tiêu của dự án hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non; đồng thời, hỗ trợ giáo viên điều chỉnh phương pháp tiếp cận phù hợp cho từng trẻ trong lớp đúng theo tinh thần chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Gia Lai là một trong 3 địa phương trong cả nước được chọn triển khai Dự án TALK từ năm 2022 đến 2026 tại 5 huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Chư Păh.

Đến nay, 2 huyện Đak Đoa và Chư Prông đã hoàn thành xong các khóa tập huấn gồm quan sát trẻ theo quá trình, xây dựng môi trường học giàu ngôn ngữ, tiền đọc-viết cho trẻ mẫu giáo, lãnh đạo trường học… và hiện đang triển khai thực hành tại 35 trường mầm non công lập. Các huyện còn lại tiếp tục đã và đang được các chuyên gia của dự án tiếp triển khai các hoạt động trên.

Trước đó, từ ngày 10 đến 12-6, 35 hiệu trưởng của các trường mầm non công lập trên địa bàn các huyện Chư Sê, Chư Pưh và Chư Păh cũng đã được tập huấn nội dung tương tự như đối với phó hiệu trưởng.