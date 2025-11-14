Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Lãnh đạo phường Diên Hồng gặp mặt đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TRƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-11, lãnh đạo phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã gặp mặt, tặng quà các em học sinh giỏi cấp tỉnh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Đây là những học sinh tiêu biểu của các trường THPT đóng trên địa bàn phường gồm: Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT số 2 Phan Bội Châu.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường tặng quà cho các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Quang Trương
Đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng tặng quà cho các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Quang Trương

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng đã gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập của các em học sinh. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới,.

Theo kế hoạch, 9 đội tuyển sẽ tiến hành ôn luyện từ ngày 14-11 đến 21-12-2025. Trong đó, đội tuyển các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học và Ngữ văn học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; các môn: Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh học tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 24-12 đến 26-12-2025. Trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 62 học sinh tham gia dự thi tất cả các môn, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu có 1 học sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null