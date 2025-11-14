Lãnh đạo phường Diên Hồng gặp mặt đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia

(GLO)- Sáng 13-11, lãnh đạo phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã gặp mặt, tặng quà các em học sinh giỏi cấp tỉnh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Đây là những học sinh tiêu biểu của các trường THPT đóng trên địa bàn phường gồm: Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT số 2 Phan Bội Châu.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng tặng quà cho các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Quang Trương

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng đã gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập của các em học sinh. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới,.

Theo kế hoạch, 9 đội tuyển sẽ tiến hành ôn luyện từ ngày 14-11 đến 21-12-2025. Trong đó, đội tuyển các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học và Ngữ văn học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; các môn: Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh học tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 24-12 đến 26-12-2025. Trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 62 học sinh tham gia dự thi tất cả các môn, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu có 1 học sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn.