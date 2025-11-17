Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai kỷ niệm 30 năm thành lập

(GLO)- Ngày 16-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025).

Qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đã khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Hằng năm, Trung tâm tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời, đơn vị còn chủ động liên kết với hơn 10 trường đại học, cao đẳng trong cả nước để đào tạo hàng chục ngành nghề cho người học có nhu cầu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Tâm

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý hơn 40 lớp với 3.187 học viên, sinh viên; riêng hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT và THCS có 16 lớp với 791 học viên. Năm 2025, tỷ lệ học viên tốt nghiệp THPT đạt 92%, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm mở hàng chục khóa bồi dưỡng ngắn hạn về tiếng dân tộc thiểu số (Bahnar, Jrai); các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, kế toán, thuế… thu hút nhiều lượt học viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Năm 2024, Trung tâm được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trung tâm cũng là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên.

Trong thời gian tới, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đoàn kết, tận tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa; thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, gắn trách nhiệm, hiệu quả lao động với thu nhập tăng thêm. Trung tâm ưu tiên đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy.

Song song đó, tiếp tục mở rộng các ngành nghề, đa dạng hóa hình thức liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; tăng cường phối hợp với các địa phương, sở, ngành và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên để tạo nguồn tuyển sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Tâm

Dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.