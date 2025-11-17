Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai kỷ niệm 30 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 16-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025).

Qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đã khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Hằng năm, Trung tâm tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời, đơn vị còn chủ động liên kết với hơn 10 trường đại học, cao đẳng trong cả nước để đào tạo hàng chục ngành nghề cho người học có nhu cầu.

z7231166529766-8fbff78fdf71277bc69b93f9d5058fe8.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Tâm

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý hơn 40 lớp với 3.187 học viên, sinh viên; riêng hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT và THCS có 16 lớp với 791 học viên. Năm 2025, tỷ lệ học viên tốt nghiệp THPT đạt 92%, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm mở hàng chục khóa bồi dưỡng ngắn hạn về tiếng dân tộc thiểu số (Bahnar, Jrai); các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, kế toán, thuế… thu hút nhiều lượt học viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Năm 2024, Trung tâm được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trung tâm cũng là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên.

Trong thời gian tới, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đoàn kết, tận tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa; thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, gắn trách nhiệm, hiệu quả lao động với thu nhập tăng thêm. Trung tâm ưu tiên đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy.

Song song đó, tiếp tục mở rộng các ngành nghề, đa dạng hóa hình thức liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; tăng cường phối hợp với các địa phương, sở, ngành và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên để tạo nguồn tuyển sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

z7231166535365-50050b1a1aa93b2455691702a16785f8.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Tâm

Dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

Giáo dục

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null