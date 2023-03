Gia Lai quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Tin liên quan Pleiku: 2 tháng xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng vi phạm an toàn giao thông

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ TNGT, làm chết 49 người và làm bị thương 40 người. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT không tăng, không giảm về số vụ, giảm 20 người bị thương và tăng 3 người chết. Đáng chú ý, trong tháng 1-2023, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng mạnh cả 3 chỉ số (tăng 28% số vụ, tăng 92,31% số người chết và tăng 31,25% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022) thì đến tháng 2, TNGT đã được kéo giảm 17,07% về số vụ, giảm 27,27% số người chết và giảm 56,82% số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng với việc lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm TNGT nên những tháng đầu năm, công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT trên địa bàn tỉnh đã dần được cải thiện. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình TTATGT được đảm bảo. Toàn tỉnh xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 2 người (giảm 3 người chết và không tăng, không giảm số người bị thương).

Cũng trong đợt cao điểm thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 22.000 trường hợp vi phạm (tăng hơn 5.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, phát hiện, xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; phạt hơn 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; phạt gần 300 trường hợp chở quá khổ, quá tải với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ông Quảng cho biết thêm: Trong những tháng tiếp theo, Ban An toàn giao thông các địa phương theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp xây dựng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT; thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khảo sát các tuyến đường được giao phụ trách nhằm phát hiện những bất hợp lý, các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. “Các địa phương và các lực lượng chức năng cần tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT năm 2023. Trong đó, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm TTATGT; thường xuyên, liên tục thực hiện các chiến dịch xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, vi phạm về tải trọng phương tiện, thanh-thiếu niên tụ tập gây rối, đua xe trái phép và các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT; nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; phối hợp quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ”-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết.

Cũng nhằm đảm bảo TTATGT, ngày 9-2, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã có Kế hoạch số 371/KH-C08-P1 về việc thành lập tổ để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ ngày 15-2 đến 15-3-2023, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức kiểm soát quyết liệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện…

Thiếu tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông) cho hay: Đơn vị tập trung phối hợp với Tổ công tác số 3 của Cục Cảnh sát Giao thông để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau thời gian này, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp với tăng cường sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện kịp thời, nhận diện chính xác, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm TTATGT; tiếp tục có kế hoạch chuyên đề xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá khổ… để đảm bảo TTATGT trên tuyến được giao phụ trách, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT.