Gia Lai: Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Nghị quyết 447/NQ-HĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý.

Ngày 11-12-2024, Hội đồng nhân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 447/NQ-HĐND. Nghị quyết này có nhiều điểm mới trong quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý; người bệnh có thẻ BHYT; người bệnh chưa có thẻ BHYT; người bệnh có thẻ BHYT, sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị quyết 447/NQ-HĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm…

Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn, giá cụ thể dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm được tính bằng 70 % giá cụ thể của các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm tại phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết này. Đối với giá cụ thể dịch vụ ngày giường bệnh: Trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% giá cụ thể ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định; trong đó, chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, chưa bao gồm quỹ thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì người bệnh tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị quyết này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Nghị quyết 447/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-12-2024.