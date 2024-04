Gia Lai: Một cá nhân bị xử phạt hành chính 162,5 triệu đồng vì hành vi phá rừng

(GLO)- Ngày 28/3, nhà chức trách Indonesia buộc phải đóng cửa sân bay quốc tế Minangkabau (BIM) ở huyện Padang Pariaman ở tỉnh Tây Sumatra do tro bụi từ núi lửa phun trào.

Ngày 28-3, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở, ngành về việc giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025.

(GLO)- Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn thị xã An Khê nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.