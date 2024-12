Gia Lai: Hướng dẫn chuyên môn về điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Ngày 18-12, tại TP. Pleiku, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Gia Lai tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên môn về điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh và trên 50 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác an toàn thực phẩm thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, chuyên viên Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã hướng dẫn chuyên môn về điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13-12-2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm; hướng dẫn chuyên môn về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT ngày 13-10-2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm đến các đại biểu.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 20/KHBCĐLNATTP ngày 5-11-2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai về triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng-chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được nghe hướng dẫn chuyên môn về điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Theo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng cộng 11 người mắc, 11 người đi viện và 2 người tử vong. Cả 4 vụ ngộ độc đều do độc tố tự nhiên, trong đó 3 vụ do độc tố tự nhiên có trong cóc và 1 vụ do độc tố tự nhiên có trong nấm. Số ca mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân là 0,73 ca. So với cùng kỳ năm trước, số vụ ngộ độc thực phẩm tăng 1 vụ, tương đương về số người mắc, số người đi viện và tử vong.