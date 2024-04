(GLO)- Theo Bangkok Post, trong 3 ngày từ 11-13/4 diễn ra lễ hội Songkran, có đến 116 người chết, 968 người bị thương, 936 vụ tai nạn giao thông phần lớn do say xỉn lái xe chạy quá tốc độ.

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến ngày 15-5 với chủ đề: Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.