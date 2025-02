Gia Lai gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu

Quang cảnh buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Đức Thụy

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 200 đại biểu đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương nỗ lực cống hiến trí tuệ và tâm huyết, lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Theo đó, có 16/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt Nghị quyết đề ra. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, Nhân dân. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường; các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo tiến độ và đúng quy định; đồng thời chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu, tiến độ đề ra và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

“Đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực, sự đồng hành, chia sẻ cùng hệ thống chính trị của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh”-thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương nỗ lực cống hiến trí tuệ và tâm huyết, lao động sáng tạo của đội ngũ này.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, như: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập nước; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 50 năm Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai; 80 năm ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh...

Nhận định thời gian đến nhiệm vụ của tỉnh là hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các tổ chức hội, các cơ quan báo chí, các tổ chức nghiên cứu, quản lý khoa học-công nghệ và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tích cực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, lực lượng trí thức tăng cường đề xuất với cơ quan chức năng của tỉnh về các giải pháp khoa học, tư vấn, phản biện, nghiên cứu các đề tài khoa học, nhất là tham gia vào quá trình triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm trong năm 2025 và sắp đến là các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng khi thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia có hiệu quả vào các hoạt động tổng kết 50 năm Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. “Hãy bằng vốn sống, vốn văn hóa, tri thức và tài năng cùng với khát vọng, tình yêu quê hương, đất nước, yêu mảnh đất Gia Lai này để tích cực sáng tạo nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, các giá trị tốt đẹp; quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn nữa về nét đặc sắc trong văn hóa, vùng đất, con người Gia Lai và tiềm năng, cơ hội, khát vọng phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước, quốc tế”-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Riêng với các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị tích cực tuyên truyền, phản ánh những thành tựu của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện, các ngày lễ quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2025; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Mặt khác, đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng: “Với tâm huyết, trách nhiệm, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, góp phần tích cực cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, tình cảm trân trọng của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thời gian tới lực lượng báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.