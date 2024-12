“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

“Mùa bội thu”

Mở màn cho 1 năm “bội thu” của VHNT Gia Lai là huy chương vàng dành cho bộ ảnh “Cà phê Việt” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa (Hòa Carol) hồi tháng 3 tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29-2024. Nhiếp ảnh Gia Lai lần đầu tiên mang về trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng, giải khuyến khích và giải đồng đội.

Chia sẻ với P.V, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa cho hay: Để thực hiện bộ ảnh gồm 8 tấm ghi lại quá trình ươm trồng, thu hoạch, xuất khẩu cà phê, anh mất cả năm trời bám sát từng công đoạn để có được những tác phẩm hiện thực mang đậm tính nghệ thuật.

Niềm vui của đoàn Gia Lai khi lần đầu tiên mang về trọn bộ các loại huy chương tại một liên hoan khu vực (ảnh nhân vật cung cấp).

Tiếp đó, tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát Cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức vào tháng 4, Gia Lai đón thêm 1 tin vui khi truyện ngắn “Mai hoa quyền” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) được trao giải đặc biệt.

Bằng lối kể mạch lạc, giàu sức thuyết phục và hấp dẫn xuất phát từ trải nghiệm thực tế sâu sắc, Thanh Thúy tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động trong cuộc đấu tranh với nạn sử dụng tràn lan súng tự chế trong vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ngoài giải đặc biệt nói trên, các hội viên Chi hội Văn học năm nay còn xuất sắc đạt 5 giải A, 3 giải B, 1 giải ba, 1 giải tư và 1 giải khuyến khích tại các cuộc thi viết trong cả nước.

Với Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29-2024 khai mạc tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 8, Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế khi giải A duy nhất được trao cho tác phẩm “Cao nguyên xanh” của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Đây là lần đầu tiên Gia Lai có giải A điêu khắc ở sân chơi khu vực.

Nói về cảm hứng sáng tác tác phẩm bằng chất liệu sắt-đồng-gỗ, kích thước 180x50x165 cm, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh cho biết: “Tác phẩm “Cao nguyên xanh” ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng Tây Nguyên với biểu tượng ngôi nhà rông, rừng cây, chim muông…, thể hiện sự hùng vĩ của vùng đất cao nguyên cùng nền văn hóa đặc sắc, lâu đời. Từ tác phẩm của mình, tôi muốn gửi đi thông điệp: Hãy trân trọng và giữ gìn nét đẹp của Tây Nguyên”.

Sau đó 3 tháng, tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024, nghệ sĩ Gia Lai được xướng danh một lần nữa với 1 giải A, 1 giải B ở thể loại “Tác phẩm âm nhạc”. Chủ nhân giải A là nhạc sĩ Phi Ưng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) với tác phẩm “Lời cha dặn”.

Bài hát có tiết tấu sôi động, đầy cảm hứng truyền thống và lịch sử với những câu hát: “Ngày còn tí ti nghe cha kể lại/Giặc giã tung hoành chống phá buôn làng/Cha đi đánh giặc quét sạch quân thù (…)/Tây Nguyên mạnh giàu khắng khít bên nhau/Như rừng như cây, như mây như núi/Bộ đội và dân gắn kết bên nhau/Ở đâu dân cần dân khó, có Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhạc sĩ Phi Ưng (bìa trái) đạt giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024 (ảnh nhân vật cung cấp).

Dấu ấn tập thể

Nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh-cho hay: Cùng với nỗ lực của các tác giả, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các hội viên như: tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku); phát động, trao giải cuộc thi Mỹ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024 với chủ đề “Sắc màu Tây Nguyên”; tổ chức đi sáng tác thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ hội viên Chi hội Âm nhạc, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh tham gia nhiều cuộc thi, triển lãm khu vực và trong nước để quảng bá những tác phẩm giá trị, mang đậm bản sắc Tây Nguyên…

Việc phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ cũng được Hội VHNT tỉnh chú trọng thông qua việc mở lớp bồi dưỡng “Văn học trẻ-Văn học dân tộc thiểu số” vào tháng 7-2024.

Cùng với đó, Hội phối hợp với Hội VHNT 2 tỉnh Đắk Nông và Kon Tum tổ chức tọa đàm “Văn học trẻ-Văn học Tây Nguyên đương đại”.

Mặt khác, Hội VHNT tỉnh còn tạo điều kiện để hội viên công bố tác phẩm đến với công chúng nhiều hơn, hiệu quả hơn. Đơn cử là Triển lãm Nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi” tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku). Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 24 tác giả là hội viên và cộng tác viên. Gần đây nhất, ngày 21-12, đơn vị phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai mạc triển lãm cá nhân chủ đề “Dấu ấn đại ngàn” của họa sĩ Mai Quý Ngọc thu hút sự quan tâm thưởng lãm của đông đảo công chúng.

Chia sẻ niềm vui về thành tích xuất sắc của hội viên các chuyên ngành trong năm 2024, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh-khẳng định: Các giải thưởng đã khẳng định tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Hội VHNT tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động và các phong trào, cổ vũ, động viên anh chị em văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị góp phần tích cực vào sự nghiệp “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.