Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Tin liên quan Đức Cơ: Gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Cùng tham gia buổi gặp mặt có các vị chức sắc, chức việc đại diện cho 5 tôn giáo chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại buổi gặp mặt, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin: Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo được công nhận về tư cách pháp nhân gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và Baha’i với tổng số 437.782 tín đồ (chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh); có 247 cơ sở tôn giáo và 104 cơ sở tín ngưỡng. Năm 2023, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, tuân thủ pháp luật.

Đồng bào các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo nâng cao ý thức cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo lôi kéo, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo và bà con tín đồ tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, dạy nghề; tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp phát động. Trong năm 2023, chức sắc các tôn giáo cùng tín đồ và các tập thể, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ trên 38,8 tỷ đồng (trong đó các tổ chức tôn giáo ủng hộ gần 23 tỷ đồng) để xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp người dân phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh…Các tổ chức tôn giáo đã làm tốt các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm viếng và tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng các vị chức sắc, chức việc được lãnh đạo UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Đồng thời, đại diện các tôn giáo đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Đại diện các tôn giáo mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung gửi đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân và cũng là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Những hoạt động, đóng góp tích cực của các tôn giáo đã góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Gia Lai nói chung.

Trong năm 2023, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và mặt trận các cấp, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Các tôn giáo đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo, bồi dưỡng giáo lý, pháp luật; việc đăng ký hoạt động, thực hiện trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới… đảm bảo đúng quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ của các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo là những nhân tố tiêu biểu, điển hình trong hoạt động từ thiện, xã hội được các cấp chính quyền, các ngành và mặt trận biểu dương, khen thưởng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, quý vị chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời quan tâm lắng nghe, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ và các quy định của pháp luật.

Dịp này, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 60 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho các vị chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo tham gia buổi gặp mặt.