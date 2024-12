Gia Lai: Đảm bảo đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Ngày 25-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11-12-2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát giá cả hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết. Ảnh: Mộc Trà

Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động văn hóa-xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chỉnh trang đô thị...

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị và các địa phương; đồng thời, yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết, cần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón tết.

Các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi; không dự lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ quy định.

Tặng 100 suất quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Tịnh

Đồng thời, hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2024 trước ngày 1-1-2025 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2025 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân; tổ chức, phân công trực Tết và thực hiện chế độ báo cáo, bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, bắt đầu trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết; thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 về UBND tỉnh. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này và các quy định pháp luật có liên quan.