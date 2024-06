(GLO)- Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, tỉnh Gia Lai đang huy động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

Thời gian qua, công tác trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Nhờ vậy, trẻ em ngày càng được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn. Theo đó, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được trợ giúp thông qua các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của xã hội.

Các điều kiện chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em dần được cải thiện, nhiều chỉ tiêu về trẻ em đạt kết quả khả quan như: tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,8%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,08%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 100%...

Các vụ việc liên quan đến vi phạm quyền trẻ em được các cơ quan liên quan tiếp nhận xử lý, hỗ trợ kịp thời. Các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, đối thoại với trẻ em để các em được bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Công tác truyền thông cũng được tăng cường góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả. Các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đồng hành quan tâm chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các hộ nghèo, dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn.

Đơn cử, năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động và nguồn năm 2022 chuyển sang được 3,381 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật của các nhà tài trợ ủng hộ. Từ nguồn lực này, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý Quỹ đã chi 2,435 tỷ đồng thực hiện phẫu thuật tim cho 20 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, 17 trẻ sứt môi hở hàm ếch; tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chi thông qua các chương trình nhà tài trợ…

Tuy nhiên, theo bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh vẫn còn trên 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 53.000 trẻ em thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ để có cơ hội phát triển như mọi trẻ em khác; hơn 1.300 trẻ em sống trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội. Môi trường sống của trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tình trạng trẻ bị xâm hại, tai nạn nhất là đuối nước còn xảy ra ở nhiều địa phương. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em còn hạn chế, các điểm vui chơi giải trí chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ em, nhất là ở vùng sâu, xa.

Vì vậy, theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh, để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em, nhất là quan tâm, trợ giúp các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự chung tay của toàn xã hội bằng những hành động thiết thực.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 vừa diễn ra, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên-nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hôm nay chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng, nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, ngành, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bà Rcom Sa Duyên cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm chung tay ủng hộ nguồn lực nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế… thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ tỉnh Gia Lai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Gia Lai, tại lễ phát động, nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp quỹ với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng. Ông Trần Đức Hiển-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A-cho biết: “Ngoài tập trung cho sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty còn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, trong đó luôn đồng hành, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku; giúp các em có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống, học tập. Tôi cũng mong muốn có thêm nhiều Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh”.

Còn ông Lưu Xuân Trường-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai-chia sẻ: “Hàng năm, doanh nghiệp luôn dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động tặng học bổng, xe đạp, hỗ trợ sinh kế cho trẻ em nghèo, vùng sâu, xa. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đơn vị chung tay với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, góp phần chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em phát triển tốt nhất”.

40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Đón nhận suất học bổng, em Đặng Thị Lệ Thủy (lớp 8A, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã H’ Bông, huyện Chư Sê) phấn khởi: “Phần thưởng này là nguồn động viên, tạo động lực để chúng em phấn đấu, vượt khó, vươn lên trong học tập. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành công dân tốt”.

Đi cùng con gái Nguyễn Lê Linh An (lớp 5A1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) lên nhận học bổng, chị Lê Thị Nhật Linh xúc động nói: “Tôi mắc bệnh hiểm nghèo, còn chồng thì bị tai nạn lao động. Nhiều năm nay, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào cà phê nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vợ chồng tôi có hai con gái. Cháu An tuy còn nhỏ nhưng rất ý thức trong việc chăm sóc, dạy em học và phụ giúp việc gia đình. An chịu khó, chăm chỉ học tập, 5 năm học qua, cháu đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cháu được nhận học bổng hôm nay, vợ chồng tôi mừng lắm!”.