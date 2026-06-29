Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh).

Theo quyết định, Công ty CP Năng lượng Plei Thơ Ga là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 37.995 MWh/năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ được triển khai tại hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Ảnh: Quang Tấn

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 28 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, còn lại là vốn huy động.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, khởi công vào tháng 12-2026 và đưa vào vận hành từ tháng 8-2027.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, thủy lợi, an toàn hồ đập, PCCC và các thủ tục chuyên ngành liên quan; đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa trong quá trình vận hành và có giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Plei Thơ Ga.