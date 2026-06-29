Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh).

Theo quyết định, Công ty CP Năng lượng Plei Thơ Ga là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 37.995 MWh/năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

du-an-nha-may-dien-mat-troi-noi-plei-tho-ga-2-ket-hop-he-thong-pin-luu-tru-duoc-trien-khai-tai-ho-thuy-loi-plei-tho-ga-5896.jpg
Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ được triển khai tại hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Ảnh: Quang Tấn

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 28 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, còn lại là vốn huy động.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, khởi công vào tháng 12-2026 và đưa vào vận hành từ tháng 8-2027.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, thủy lợi, an toàn hồ đập, PCCC và các thủ tục chuyên ngành liên quan; đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa trong quá trình vận hành và có giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Plei Thơ Ga.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Thời sự

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Thời sự

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null