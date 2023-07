(GLO)- Chiều 7-7 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Chủ trì hội nghị có các ông: Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu và định hướng hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho Hội Cựu chiến binh tỉnh; chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ kinh phí, tài liệu và tạo điều kiện cần thiết khác cho Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Về phía Hội Cựu chiến binh các cấp, hàng năm đều phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật, đây cũng là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của hội viên gương mẫu và cơ sở Hội vững mạnh.

Các cấp Hội cử hội viên trung kiên tham gia các tổ tự quản an toàn giao thông; tham gia tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng yếu, các điểm đen về giao thông và tham gia chương trình cổng trường bình yên. Cùng với đó, xây dựng các mô hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như: “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”, “Cổng trường an toàn”, “Hội viên tự quản”, “Tổ cứu nạn”... Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân góp tiền lắp đặt điện chiếu sáng, lắp camera an ninh đường làng với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028 với 5 nội dung cụ thể. Trong đó tập trung vào công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của Hội Cựu chiến binh các cấp... Phấn đấu 100% cơ sở Hội thực hiện tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; 100% hội viên đăng ký, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tặng bằng khen 10 tập thể và 9 cá nhân; Ban An toàn giao thông tỉnh tặng giấy khen 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023.