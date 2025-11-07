Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng nhẹ 200-400 đồng/kg sau bão số 13

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, ngày 7-11, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200-400 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang dao động trong khoảng 118.200-119.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê ở Gia Lai và Lâm Đồng cùng đạt mức 118.200 đồng/kg; trong đó, tại Gia Lai tăng 200 đồng/kg, còn Lâm Đồng tăng 400 đồng/kg.

Ngày 7-11, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200-400 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 119.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Ngược chiều giá trong nước, thị trường cà phê thế giới biến động mạnh. Giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều. Kỳ giao tháng 11-2025 tăng nhẹ 47 USD/tấn, đạt mức 4.653 USD/tấn; tháng 3-2026 giảm mạnh 154 USD/tấn, xuống mức 4.458 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh đồng loạt. Trong đó, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 11,65 cent/lb, xuống mức 404,95 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 10,25 cent/lb, xuống mức 341,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 488,7 cent/lb, giảm 9,5 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm 6,85 cent/lb, ở mức 411,55 cent/lb.

