(GLO)- Ngày 5-11, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự tăng giảm trái chiều của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi cà phê tăng vọt 2.000-2.600 đồng/kg thì hồ tiêu lại giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm dao động trong khoảng 118.200-119.000 đồng/kg.

Cà phê tăng vọt 2.000-2.600 đồng/kg, hồ tiêu sụt giảm. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 118.500 đồng/kg và 119.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng vọt 2.600 đồng/kg, đạt 118.200 đồng/kg.

Theo giới chuyên gia, việc nhận định đúng diễn biến giá cà phê không dễ do ngành hàng này đang chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu ngày càng khó lường; chiến tranh thương mại, tình hình đầu cơ tài chính, biến động tỷ giá…

Trong khi đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu trong nước xuống còn 145.000-147.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu cao nhất đang được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng với 147.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu cùng được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.