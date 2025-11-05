Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cà phê tăng vọt 2.000-2.600 đồng/kg, hồ tiêu sụt giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 5-11, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự tăng giảm trái chiều của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi cà phê tăng vọt 2.000-2.600 đồng/kg thì hồ tiêu lại giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm dao động trong khoảng 118.200-119.000 đồng/kg.

ca-phe-tang-vot-2000-2600-dongkg-ho-tieu-sut-giam.jpg
Cà phê tăng vọt 2.000-2.600 đồng/kg, hồ tiêu sụt giảm. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 118.500 đồng/kg và 119.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng vọt 2.600 đồng/kg, đạt 118.200 đồng/kg.

Theo giới chuyên gia, việc nhận định đúng diễn biến giá cà phê không dễ do ngành hàng này đang chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu ngày càng khó lường; chiến tranh thương mại, tình hình đầu cơ tài chính, biến động tỷ giá…

Trong khi đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu trong nước xuống còn 145.000-147.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu cao nhất đang được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng với 147.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu cùng được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null