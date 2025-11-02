Ngày 2-11: Cà phê rớt giá, hồ tiêu tiếp đà tăng

(GLO)- Hôm nay (2-11), cà phê trong nước tiếp tục rớt giá thêm 1.200-1.300 đồng/kg. Ngược chiều, hồ tiêu vẫn giữ đà tăng 500-1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Ngày 2-11, cà phê trong nước tiếp tục rớt giá thêm 1.200-1.300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 1.200 đồng/kg, lần lượt xuống mức 116.500 đồng/kg và 116.800 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm sâu 1.300 đồng/kg, đạt 115.500 đồng/kg.

Bước vào tuần đầu tháng 11, thị trường cà phê được dự đoán sẽ giao dịch thận trọng. Trong ngắn hạn, giá có thể dao động theo lượng mưa tại Brazil và tiến độ thu hoạch ở Việt Nam. Nếu thời tiết thuận lợi và sản lượng tăng, giá có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.

Hồ tiêu vẫn giữ đà tăng 500-1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch ngày 1-11. Ảnh: Internet

Trong khi đó, hồ tiêu trong nước đang giao dịch quanh mức 145.500-148.000 đồng/kg, sau khi tiếp tục tăng thêm 500-1.000 đồng/kg.

Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương có mức tăng thấp nhất với 500 đồng/kg, cùng lên ngưỡng 145.500 đồng/kg. Hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện có giá 148.000 đồng/kg.

Còn tại Đồng Nai, hồ tiêu vẫn giữ ổn định với giá 146.000 đồng/kg.