Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 2-11: Cà phê rớt giá, hồ tiêu tiếp đà tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Hôm nay (2-11), cà phê trong nước tiếp tục rớt giá thêm 1.200-1.300 đồng/kg. Ngược chiều, hồ tiêu vẫn giữ đà tăng 500-1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

ngay-2-11-ca-phe-trong-nuoc-tiep-tuc-rot-gia-them-1200-1300-dongkg.jpg
Ngày 2-11, cà phê trong nước tiếp tục rớt giá thêm 1.200-1.300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 1.200 đồng/kg, lần lượt xuống mức 116.500 đồng/kg và 116.800 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm sâu 1.300 đồng/kg, đạt 115.500 đồng/kg.

Bước vào tuần đầu tháng 11, thị trường cà phê được dự đoán sẽ giao dịch thận trọng. Trong ngắn hạn, giá có thể dao động theo lượng mưa tại Brazil và tiến độ thu hoạch ở Việt Nam. Nếu thời tiết thuận lợi và sản lượng tăng, giá có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.

ngay-2-11-ho-tieu-tiep-da-tang-gia.jpg
Hồ tiêu vẫn giữ đà tăng 500-1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch ngày 1-11. Ảnh: Internet

Trong khi đó, hồ tiêu trong nước đang giao dịch quanh mức 145.500-148.000 đồng/kg, sau khi tiếp tục tăng thêm 500-1.000 đồng/kg.

Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương có mức tăng thấp nhất với 500 đồng/kg, cùng lên ngưỡng 145.500 đồng/kg. Hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện có giá 148.000 đồng/kg.

Còn tại Đồng Nai, hồ tiêu vẫn giữ ổn định với giá 146.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

Kinh tế

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null