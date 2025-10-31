Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng 800-900 đồng/kg trong ngày cuối tháng 10

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Ngày 31-10, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng với mức 800-900 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang trong khoảng 115.500-116.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng thêm 800 đồng/kg, cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai được thu mua với giá 116.200 đồng/kg, còn tại Đắk Lắk là 116.500 đồng/kg. Riêng ở Lâm Đồng, giá cà phê đạt 115.500 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg.

cf.jpg
Giá cà phê tăng nhẹ 800-900 đồng/kg trong ngày cuối tháng 10. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở sàn London tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11-2025 tăng 11 USD/tấn, đạt mức 4.600 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 20 USD/tấn, lên mức 4.544 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 giảm nhẹ 6 USD/tấn, ở mức 4389 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 0,85 cent/lb, xuống mức 389,85 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 329,75 cent/lb.

Ngược lại, giá cà phê Arabica Brazil lại tăng đồng loạt, với kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 474,3 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb; tháng 9-2026 tăng 1,3 cent/lb, lên mức 390,0 cent/lb.

null