Ngày 1-11, giá cà phê và hồ tiêu cùng khởi sắc

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng hôm nay tăng thêm 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 117.700 đồng/kg và 116.800 đồng/kg.
Còn tại Đắk Lắk, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 118.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua.
Cùng xu hướng, giá hồ tiêu trong nước ngày đầu tiên của tháng 11 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.
Theo đó, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu đạt ngưỡng 145.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 147.000 đồng/kg và Đồng Nai là 146.000 đồng/kg.