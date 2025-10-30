Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng, cao nhất 146.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 30-10, giá hồ tiêu trong nước tăng thêm 1.000 đồng, đưa giá giao dịch trong khoảng 144.000-146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng đạt 144.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu hiện đang được thương lái thu mua ở mức 146.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

ho-tieu-tang-1000-dong-dua-gia-cao-nhat-len-146000-dongkg.jpg
Giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng đạt 144.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá tiêu đen Lampung của Indonesia là 7.211 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn, còn tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn. Tương tự, ở Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam cũng duy trì ở mức ổn định. Trong đó, tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

Kinh tế

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

