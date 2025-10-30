Giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng, cao nhất 146.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 30-10, giá hồ tiêu trong nước tăng thêm 1.000 đồng, đưa giá giao dịch trong khoảng 144.000-146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng đạt 144.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu hiện đang được thương lái thu mua ở mức 146.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá tiêu đen Lampung của Indonesia là 7.211 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn, còn tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn. Tương tự, ở Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam cũng duy trì ở mức ổn định. Trong đó, tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.