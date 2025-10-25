Ngày 25-10, giá hồ tiêu giảm mạnh 2.500-3.500 đồng/kg

(GLO)- Giá tiêu trong nước ngày 25-10 sụt giảm mạnh 2.500-3.500 đồng/kg so với hôm qua. Mức giá trung bình hiện nay tại các vùng trồng trọng điểm là 142.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay niêm yết ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất cả nước.

Hồ tiêu giảm mạnh 2.500-3.500 đồng/kg trong ngày 25-10. Ảnh: Internet

Ở Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu cùng có giá 143.000 đồng/kg sau khi giảm 3.000 đồng/kg. Còn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hồ tiêu đều giảm 3.500 đồng/kg, ghi nhận ở mức 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động, ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn. Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu các loại của Việt Nam cũng không thay đổi. Trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.