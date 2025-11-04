Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc” trong ngày 4-11

(GLO)- Ngày 4-11, giá cà phê và hồ tiêu trong nước cùng “lao dốc”, giảm từ 1.000-2.500 đồng/kg. Hiện cà phê đang dao động trong khoảng 114.500-115.500 đồng/kg, trong khi hồ tiêu về mức 144.000-146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giảm mạnh nhất với 2.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm 2.200 đồng/kg, xuống còn 115.500 đồng/kg,

Ngày 4-11, giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc”. Ảnh: Internet

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, thương lái đang thu mua cà phê với giá 114.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, giá tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 4-11. Theo đó, tại Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu đang ở mức 145.000 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk ở mức 146.000 đồng/kg.

