Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Quân khu Trị Thiên

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Tấn - Trưởng BLL truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ và đông đảo hội viên.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Duyên

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Mặt trận Quân khu Trị Thiên và Mặt trận B5 - đường 9 Quảng Trị.

Theo đó, Mặt trận Quân khu Trị Thiên được thành lập ngày 27-4-1966, trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ; đóng vai trò chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ tại vùng đất lửa Quảng Trị.

Việc thành lập Mặt trận Quân khu Trị Thiên giữ vai trò quan trọng trong tổ chức chiến đấu, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, đặc biệt trong các chiến dịch năm 1972.

Mặt trận B5 - đường 9 Quảng Trị được thành lập ngày 16-6-1966 nhằm tạo hướng chiến lược mới, phá vỡ tuyến phòng ngự đường 9, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh của Mỹ và bảo vệ miền Bắc.

Đây là địa bàn diễn ra nhiều chiến dịch lớn, quyết định cục diện chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có chiến dịch đường 9 - Khe Sanh năm 1968, chiến dịch đường 9 - Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Xuân Hè năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Ban liên lạc tặng kỷ niệm chương cho 2 hội viên. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian chiến đấu. Đồng thời, khẳng định dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại chương trình, BLL truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Gia Lai đã trao kỷ niệm chương cho 2 hội viên khu vực Đức Cơ và kết nạp 1 hội viên mới.