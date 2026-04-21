Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Quân khu Trị Thiên

PHƯƠNG DUNG
MỸ DUYÊN
(GLO)- Sáng 21-4, Ban liên lạc (BLL) truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên khu vực Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Quân khu Trị Thiên (27/4/1966 - 27/4/2026).

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Tấn - Trưởng BLL truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ và đông đảo hội viên.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Duyên

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Mặt trận Quân khu Trị Thiên và Mặt trận B5 - đường 9 Quảng Trị.

Theo đó, Mặt trận Quân khu Trị Thiên được thành lập ngày 27-4-1966, trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ; đóng vai trò chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ tại vùng đất lửa Quảng Trị.

Việc thành lập Mặt trận Quân khu Trị Thiên giữ vai trò quan trọng trong tổ chức chiến đấu, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, đặc biệt trong các chiến dịch năm 1972.

Mặt trận B5 - đường 9 Quảng Trị được thành lập ngày 16-6-1966 nhằm tạo hướng chiến lược mới, phá vỡ tuyến phòng ngự đường 9, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh của Mỹ và bảo vệ miền Bắc.

Đây là địa bàn diễn ra nhiều chiến dịch lớn, quyết định cục diện chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có chiến dịch đường 9 - Khe Sanh năm 1968, chiến dịch đường 9 - Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Xuân Hè năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Ban liên lạc tặng kỷ niệm chương cho 2 hội viên. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian chiến đấu. Đồng thời, khẳng định dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại chương trình, BLL truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh Gia Lai đã trao kỷ niệm chương cho 2 hội viên khu vực Đức Cơ và kết nạp 1 hội viên mới.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tựa đề “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới” đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc.

