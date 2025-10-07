Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

EU mạnh tay tăng thuế thép nhập khẩu giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 7-10, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch tăng mạnh thuế nhập khẩu thép và cắt giảm hạn ngạch nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép đang gặp khó khăn bởi áp lực cạnh tranh.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, mức thuế đánh vào thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi lên 50%, trong khi lượng thép được phép nhập trước khi áp thuế sẽ bị giảm gần một nửa. Nếu được các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu thông qua, biện pháp này sẽ thay thế cơ chế tự vệ hiện nay-vốn áp mức thuế 25% vượt hạn ngạch và sẽ hết hiệu lực vào năm tới.

thep-nhap-khau.jpg
Thép thành phẩm của Công ty sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ủy viên phụ trách công nghiệp EU Stephane Sejourne cho biết: “Ngành thép châu Âu đang bên bờ sụp đổ. Chúng tôi hành động để bảo vệ, giúp ngành đầu tư, khử carbon và lấy lại năng lực cạnh tranh”.

Cùng với ông Séjourné-Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic sẽ trình bày chi tiết gói biện pháp này tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp). Ông Sefcovic cho biết EU đang thảo luận với Mỹ về việc thiết lập hạn ngạch nhập khẩu thép và thành lập “liên minh kim loại” nhằm bảo vệ hai nền kinh tế trước tình trạng dư thừa công suất toàn cầu.

Ngành thép được xem là trọng yếu trong tiến trình khử carbon của châu Âu, đặc biệt phục vụ sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo và xe điện. Chủ tịch Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer) Henrik Adam cảnh báo EU cần có hành động khẩn cấp để tránh nguy cơ ngành thép cùng các chuỗi giá trị liên quan rơi vào tình trạng đình trệ.

Trước khi kế hoạch chính thức công bố, một công đoàn tại Bỉ đã hoan nghênh đây là bước đi “tham vọng và cần thiết”, trong khi cổ phiếu của tập đoàn ArcelorMittal-nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới-đã tăng 9% trong tuần qua.

Ngành thép hiện tạo việc làm cho khoảng 300.000 người tại châu Âu, song đã mất gần 100.000 việc làm trong 15 năm qua. Theo Eurofer, cuộc khủng hoảng hiện nay đang đe dọa thêm hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp khác trong khu vực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ Philippines đưa thi thể ra khỏi đống một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cebu. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 3-10: Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

Thế giới

(GLO)- Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy; Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"; Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza; Ấn Độ-Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-10.

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ: Chính phủ liên bang cận kề đóng cửa khi hai đảng không tìm được thỏa hiệp

Thế giới

(GLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ tối 30-9 (giờ địa phương, tức sáng 1-10 theo giờ Việt Nam) đã bác bỏ 2 kế hoạch do 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đưa ra nhằm giữ cho các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động, trước khi nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm cùng ngày theo giờ địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Thế giới

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

null