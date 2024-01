Đường dây người nước ngoài cho vay nặng lãi: Trục lợi 100 triệu USD

Tin liên quan 250 cảnh sát đột kích 9 điểm cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu

Chiều 19.1, UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng. Tại đây, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đường dây cho vay nặng lãi do người Trung Quốc cầm đầu, đã thu lợi bất chính khoảng 100 triệu USD.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi qua ứng dụng với lãi suất lên đến hơn 500%/năm. Nhóm này do Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, hoạt động trên toàn quốc với cả trăm đồng phạm, nên Công an TP.Đà Nẵng đề xuất và được Bộ Công an bố trí lực lượng phối hợp với công an các tỉnh, thành cùng phá án.

Ngày 11.1, Công an TP.Đà Nẵng chủ trì phối hợp các đơn vị Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương với tổng cộng 250 cán bộ, chiến sĩ đột kích 9 địa điểm, bắt 193 người trong nhóm cho vay nặng lãi, tạm giữ 247 máy tính, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng...

Sau đó, Công an TP.Đà Nẵng di lý 193 người trong nhóm cho vay nặng lãi về TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Thủ đoạn của nhóm người Trung Quốc là thuê người lập hàng chục công ty bình phong để hoạt động cho vay nặng lãi. Người vay qua ứng dụng chỉ cần cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân, người thân, bạn bè là được giải ngân..., nhưng nếu không trả nợ sẽ bị đòi nợ kiểu "khủng bố".

Qua thời gian mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng xác định từ tháng 1.2021 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cho 1,3 triệu lượt người trên toàn quốc vay.

Tổng số tiền giải ngân là 8.947 tỉ đồng, Wang YunTao và đồng bọn thu lợi bất chính trên 2.500 tỉ đồng.