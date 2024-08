'Đường dây 500kV mạch 3 thể hiện khát vọng, ý chí tự lực, tự cường của đất nước'

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Ông Đức đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về hành vi “Đánh bạc”.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Châu Long, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.