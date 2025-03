Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Theo đó, tại các buổi tuyên truyền, trên 100 bà con nhân dân (làng Sơn, xã Ia Nam và làng Mook Trang, xã Ia Dom) đã được nghe các báo cáo viên phổ biến các Nghị định, quy chế biên giới; công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc giới quốc gia; tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng-chống, tố giác tội phạm; thông tin về tình hình an ninh biên giới quốc gia, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Đông đảo người dân 2 xã biên giới huyện Đức Cơ tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Ngọc Anh

Buổi tuyên truyền nhằm góp phần vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.