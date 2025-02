Đức Cơ: Phát hiện thi thể bị cháy tại hố rác

(GLO)-Ngày 22-2, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc người dân phát hiện một thi thể bị cháy tại hố rác ở thôn Ia Chía, xã Ia Nan.

Ảnh minh họa nguồn internet.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 7-2, anh T.V.H (trú tại thôn Ia Chía, xã Ia Nan) phát hiện tại rẫy của ông Đ.V.Q (SN 1972, cùng trú tại thôn Ia Chía) một thi thể đã bị cháy tại hố rác nên đến trình báo với Công an xã Ia Nan.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hố rác, cách nhà ông Đ.V.Q khoảng 5 m, có một thi thể đã bị cháy, chỉ còn xương sọ và các xương cổ chân, tay. Ngoài ra, trong khu vực này còn tìm thấy bật lửa, nắp và can nhựa đã cháy. Kiểm tra tại nhà ông Q., lực lượng chức năng không phát hiện sự xáo trộn nào. Các tài sản như tiền, điện thoại, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng hồ, chìa khóa xe mô tô vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, người nhà xác nhận có thiếu một chiếc chăn.

Sau đó, công an phát hiện một đoạn video trong điện thoại của ông Q. do chính ông quay vào ngày 4-2, trong đó ông Q. trăn trối và dặn dò người thân. Qua trích xuất dữ liệu từ camera, thời điểm hố rác nơi thi thể bị đốt cháy vào lúc 18 giờ 17 phút ngày 4-2. Vụ cháy kéo dài hơn 40 phút, nhưng không có người nào xuất hiện ở khu vực xung quanh trong thời gian này.

Theo lời khai của những người liên quan, ông Q. có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường và thường xuyên thể hiện tâm trạng buồn chán, muốn tự kết thúc cuộc đời. Bà C. (người có quan hệ tình cảm với ông Q.) cũng khai nhận, hàng ngày bà đều mang đồ ăn đến cho ông Q., nhưng vào khoảng 17 giờ 26 phút ngày 4-2, ông Q. gọi điện nói không cần đồ ăn nữa. Sau đó, khi bà C. gọi lại, ông Q. không nghe máy.

Sáng ngày 5-2, bà C. đến nhà ông Q. nhưng không tìm thấy ai. Kiểm tra điện thoại của ông Q., bà C. phát hiện đoạn video trăn trối và báo cho gia đình ông Q. để tổ chức tìm kiếm. Đến sáng ngày 7-2, anh T.V.H, người thân trong gia đình phát hiện thi thể nêu trên và trình báo cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.