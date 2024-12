Đức Cơ gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan cùng 126 cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang huyện Đức Cơ nói riêng trong suốt chặng đường 80 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đức Cơ luôn phát huy truyền thống quê hương anh dũng, kiên cường, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang huyện trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu trong đời thường, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tịnh

Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác đánh giá, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương không để bị động bất ngờ. Tổ chức tốt công tác ra quân huấn luyện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng quân sự huyện (nhiệm kỳ 2025-2030); phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhất là đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thời gian tới.