(GLO)- Sở hữu 1 chiếc ô tô làm phương tiện di chuyển có lẽ là niềm mong mỏi của nhiều gia đình trong cuộc sống hiện đại. Một vài người bạn của tôi sau nhiều năm tích góp cũng đã sở hữu chiếc xế hộp yêu thích, nhất là trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, cũng từ đây, họ đã phát sinh thêm nhiều lo lắng, bất an chỉ vì nhà trong hẻm nhỏ, ô tô không thể di chuyển; sân trước nhà không đủ rộng để đậu xe, để ngoài đường lớn thì lại càng không yên tâm vì “đồng tiền đi liền khúc ruột”, chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng không thể để “dãi nắng dầm mưa”; chưa kể, đêm hôm chẳng may kẻ gian “xin” chiếc gương xe cũng mất chục triệu đồng.

Thời gian đầu, anh bạn tôi đem xe gửi nhờ tại một nhà hàng cạnh nhà. Nhưng vì không phải cơ sở giữ xe chuyên nghiệp nên giờ giấc khắt khe, bất tiện. Sau khi được bạn bè giới thiệu một cơ sở cho thuê mặt bằng giữ xe ô tô, vợ chồng anh rất mừng. Cơ sở gần nhà, khu vực giữ xe có mái che, phí gửi cố định 800 ngàn đồng/tháng... Đặc biệt, mỗi khách giữ được cấp chìa khóa cổng để chủ động giờ giấc gửi xe, lấy xe. Song, điều khiến vợ chồng anh bạn băn khoăn là chủ cơ sở cho thuê mặt bằng yêu cầu giữ chìa khóa phụ để tiện việc di dời, sắp xếp vị trí xe. Nhất là vào ban đêm, khách có việc gấp cần sử dụng xe, chủ cơ sở có thể di chuyển xe ra vào hoặc chẳng may phát sinh sự cố cháy nổ cũng kịp thời xử lý nhằm bảo vệ tài sản cho khách.

Lý do chủ cơ sở cho thuê mặt bằng đưa ra là hợp lý. Chỉ có điều, hợp đồng giữa hai bên chỉ là biết mặt nhau, nói miệng chứ không có bất kỳ giấy tờ hay biên bản xác nhận nào. Do đó, anh bạn tôi không yên tâm với nhiều giả thiết: mất trộm đồ đạc trên xe, quá trình dịch chuyển xe ra vào xảy ra va quẹt hoặc không may xảy ra cháy nổ... thì trách nhiệm thuộc về ai, đền bù khắc phục như thế nào. Lo lắng là vậy nhưng vì không còn giải pháp nào khác nên gia đình anh vẫn chấp nhận gửi xe.

Từ câu chuyện trên, một số bạn khác chần chừ, có người đã tạm hoãn ý định mua ô tô. Mặc dù hiểu rất rõ tiện ích ô tô mang lại nhưng như phân tích về sự bất tiện ở trên, không ít người đã đi đến một quyết định khác.

Gần đây, một vài cơ sở cho thuê mặt bằng giữ xe ô tô đã ra đời. Có nơi chỉ là bãi đất trống được xây tường bao xung quanh; có nơi thì tận dụng nhà kho của một cơ sở sản xuất cũ hoặc là tiệm rửa xe ô tô... Không phủ nhận các cơ sở giữ xe tư nhân góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình. Song thiết nghĩ, các cơ sở cho thuê mặt bằng cần tăng cường trách nhiệm nhằm đảm bảo niềm tin về sự an toàn tài sản cho khách hàng. Các cơ quan chức năng cũng cần rà soát, làm tốt công tác quản lý loại hình dịch vụ cho thuê bãi đậu hoặc giữ xe, tránh những phức tạp phát sinh.