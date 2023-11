Doanh nghiệp tố tạm giữ phương tiện sai quy định

Ngày 21-11, ông Nguyễn Ngọc Mậu-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận đã gửi đơn cho các cơ quan có chức năng tỉnh Gia Lai tố cáo Trưởng Công an huyện Chư Păh và Trưởng Công an thị trấn Ia Ly tạm giữ phương tiện của khách hàng đang được sửa chữa tại khu lán trại chi nhánh Công ty sai quy định.

Theo đơn trình bày của ông Mậu: Ngày 15-11, Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh đi cùng 9 người khác mặc thường phục đến khu lán trại của chi nhánh Công ty ở tổ 3 (thị trấn Ia Ly) yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động bằng lời nói, không có văn bản kiểm tra và không có lý do chính đáng. Sau khi kiểm tra, Trưởng Công an huyện Chư Păh gọi điện cho lực lượng công an địa phương đến cưỡng chế ô tô BKS màu xanh 80B-2839, ca nô số đăng ký CA38-53-019 của khách hàng đang sửa chữa tại đây với lý do có biểu hiện bất minh về giấy tờ và chủ sở hữu các phương tiện. Việc tự ý kiểm tra, cưỡng chế phương tiện của khách hàng sửa chữa tại chi nhánh là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. “Khách giao 2 phương tiện này cho chi nhánh sửa chữa. Trong biên bản làm việc của thị trấn cũng có ghi là 2 phương tiện này không sử dụng được, đang sửa chữa. Hai phương tiện này của anh em người ta mua thanh lý rồi đưa chúng tôi sửa chữa chứ không phải của cơ quan Công an. Nếu dư luận phản ánh có ai đó sử dụng 2 phương tiện này ở tại địa phương thì đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật”-ông Mậu nói.

Cũng theo ông Mậu thì việc Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn sửa chữa lưu động các phương tiện giao thông trong cả nước nên việc ô tô BKS màu xanh 80B-2839, ca nô số đăng ký CA38-53-019 được sửa tại lán trại chi nhánh là việc bình thường.

Ở chiều ngược lại, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết việc tạm giữ các phương tiện nghi vấn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan Công an đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc. Còn việc gửi đơn là quyền của doanh nghiệp.