Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về nguồn tại Tân Trào

QUỐC VIỆT
(GLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do đồng chí Lý Tiết Hạnh-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách-làm trưởng đoàn vừa có chuyến về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tham gia đoàn có đồng chí KSor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

159.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Ảnh: Quốc Việt

Về phía tỉnh Tuyên Quang, tiếp đoàn và dự chương trình về nguồn có các đồng chí: Lý Thị Lan-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ma Thị Thúy-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đã dâng hương tại Lán Nà Nưa-nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8-1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

158.jpg
Đại biểu nghe thuyết minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Quốc Việt

Đoàn cũng đến dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi đây vào ngày 16 và 17-8-1945, Quốc dân Đại hội đã họp thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch… Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa quyết định vận mệnh của dân tộc, là bước chuẩn bị rất quan trọng cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 6-1-1946.

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các vị tiền bối cách mạng-những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

160.jpg
Đại biểu tham quan khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quốc Việt

Đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà-nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1952-1954.

Tại các di tích lịch sử, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, hứa mãi vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết đóng góp xây dựng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển hơn.

null