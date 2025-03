Đeo tai nghe khi điều khiển xe máy tham gia giao thông sẽ bị phạt đến 14 triệu đồng

(GLO)- Sáng 1-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an cấp huyện và triển khai tổ chức bộ máy của Công an tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.