Đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đó không chỉ là tuần tra kiểm soát để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các loại đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn là công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Song song với hoạt động chuẩn bị cho cán bộ và chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra trên tuyến biên giới được phân công phụ trách có chiều dài 9,6 km nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan thông tin: Vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, hàng năm các loại tội phạm trên tuyến biên giới hoạt động mạnh, trong đó có tội phạm mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Mới đây, đơn vị đã bắt quả tang 2 đối tượng mua bán pháo lậu trên địa bàn với 384 kg pháo tang vật thu giữ. “Đồn cũng đã chỉ đạo 5 chốt, trạm ở dọc tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đấu tranh, ngăn ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên cắt cử 12-15 cán bộ, chiến sĩ của Đồn mật phục ngày đêm trên các cung đường trọng điểm. Chỉ huy đơn vị cũng trực tiếp xuống các chốt, trạm ở khu vực biên giới để cùng tuần tra, kiểm soát và đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cũng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và các đối tượng để kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ”-Trung tá Tuấn cho biết.

Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) Phan Ngọc Tuấn chia sẻ: Để chủ động phòng-chống, ngăn ngừa các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất chi tiết, ra quân thực hiện. Xã cũng thường xuyên trao đổi với Đồn Biên phòng Ia Pnôn về công tác đấu tranh với các loại tội phạm tuyến biên giới. "Chúng tôi cũng chỉ đạo các Tổ tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, làng phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng (BĐBP) tuần tra, kiểm soát ở khu vực đường biên. Mặt khác, lực lượng Công an xã Ia Pnôn cũng cử cán bộ, chiến sĩ tuần tra để nắm địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh nếu có"-ông Phan Ngọc Tuấn cho biết.

Theo Trung tá Đỗ Như Kiên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ): "Đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ngay từ những ngày đầu ban hành kế hoạch. Chúng tôi cũng tiếp tục triển khai công tác nắm tình hình, nắm chắc tình hình ở nội-ngoại biên để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giải pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này. Chúng tôi cũng phân công cán bộ, chiến sĩ tuần tra tại khu vực cửa khẩu và đường biên giới nhằm kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Mặt khác, chúng tôi cũng tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

Tết Nguyên đán là dịp để nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc căng thẳng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và không đảm bảo an toàn giao thông. Để ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp này, các cấp chính quyền của tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp khả dĩ. Ông Lê Thành Công-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) cho hay: Tiếp giáp với xã biên giới Ia Mơr và có đông dân tộc thiểu số cùng sinh sống, Ia Lâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm. Vậy nên đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là nhiệm vụ trọng tâm của xã. “Dịp Tết nguy cơ thường trực là xảy ra các vụ đánh nhau do uống rượu, bia hay các vụ mua bán, đốt pháo trái phép, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động người dân để ngăn ngừa việc này. Bên cạnh phát thông báo cảnh báo trên loa truyền thông của xã, trang mạng xã hội thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp với thôn, làng. Mới đây, Công an xã cũng đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện để tiếp tục điều tra về 1 trường hợp ở xã mua bán, đốt pháo trái phép. Đây cũng là biện pháp nhằm răn đe, ngăn ngừa và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân”-ông Công cho biết thêm.

Tương tự, ông Lê Công Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) cho biết: “Ia Hrung hiện không còn là xã trọng điểm của huyện về tội phạm ma túy. Tuy vậy, những năm gần đây, ở các làng người dân tộc thiểu số thường xảy ra các vụ thanh niên đánh nhau, gây mất trật an ninh nông thôn. Nguy cơ dịp Tết Nguyên đán gia tăng các vụ đánh nhau là thường trực. Xã cũng đã chỉ đạo chức sắc thôn, làng tăng cường tuyên truyền vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ngày 21-1, từ tin báo của quần chúng, xã đã báo cho Công an huyện bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ 5 hộp pháo lậu”.

Còn theo ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai): UBND xã vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Chương trình “xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” và lễ phát động “xã biên giới sạch về ma túy”. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới đối với nhân dân trên địa bàn. Còn trong dịp Tết Nguyên đán này, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động đồng bộ để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.