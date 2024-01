Đau chân vào ban đêm cảnh báo bệnh gì?

(GLO)- Ngày 21/1, Đài Fox News dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus kêu gọi các nước ký kết hiệp ước về đại dịch, giúp thế giới có thể chuẩn bị tốt hơn trong việc đối phó "bệnh X" có thể gây chết chóc tràn lan.

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định về việc thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là YANGXINDAN, AN CUNG HOÀN FUWAK-HK vì không bảo đảm an toàn.