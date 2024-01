Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định về việc thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là YANGXINDAN, AN CUNG HOÀN FUWAK-HK vì không bảo đảm an toàn.