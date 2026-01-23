(GLO)- Dân số Việt Nam năm 2025 là 102,3 triệu người, hiện đứng thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 16 thế giới.

Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), mức sinh chung cả nước giảm từ 2,1 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 1,93 con/phụ nữ (năm 2025), thấp hơn mức sinh thay thế.

Đồng thời, thanh niên có xu hướng kết hôn muộn hơn, sinh ít con hơn. Để đối phó với tình trạng này, một số địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh con, phổ biến nhất là việc thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35.

Dân số Việt Nam đứng thứ 16 thế giới, thứ 3 Đông Nam Á. Ảnh: Phương Vi

Theo dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm, đến năm 2036, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng.

Trước đó, báo cáo nghiên cứu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cuối tháng 12.2025, dự báo dân số Việt Nam tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm dần và dự kiến đạt đỉnh vào khoảng năm 2059.

Trong vòng 50 năm (2024 - 2074), dân số Việt Nam theo 3 kịch bản về mức sinh thấp (1,45 con/phụ nữ), mức sinh trung bình (1,85 con/phụ nữ) và mức sinh cao (2,01 con/phụ nữ) sẽ tăng thêm tương ứng là 2,5%, 12,7% và 17,0%, đạt lần lượt là 103,9 triệu người, 114,2 triệu người và 118,5 triệu người.