Đak Đoa triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

9 tháng qua, Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành các Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XIII. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã mở được 21 lớp cho 1.014 lượt học viên. Trong 9 tháng đã kết nạp 123 đảng viên mới, đạt 91,8% Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 65 tổ chức đảng và 98 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 22 tổ chức Đảng và 31 đảng viên, thi hành kỷ luật 17 đảng viên, đồng thời tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý…

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 và vụ mùa 2023, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Công tác quản lý đất đai và tài nguyên được tăng cường. Công tác thu hút đầu tư chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng qua đạt 2.240 tỷ đồng, đạt gần 70% nghị quyết đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 2.350 tỷ đồng, bằng 67,3% nghị quyết…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa đã thống nhất triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các nghị quyết chuyên đề Huyện ủy đã ban hành, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp phù hợp với tình hình của huyện. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị huyện năm 2023 theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư.

Tập trung lãnh đạo thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, gắn với chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo thu hoạch vụ mùa năm 2023 và chuẩn bị tốt cho vụ đông xuân 2023-2024. Tiếp tục thực hiện phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng.

Tăng cường chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công do huyện, xã làm chủ đầu tư, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ quy định; xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2024; phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, bài trừ mê tín, dị đoan. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…