Đak Đoa đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2023 kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích cây trồng 50.445ha, đạt 100,8% kế hoạch. Toàn huyện đã chuyển đổi 20 ha đất lúa kém hiệu quả, không ổn định nguồn nước tưới sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế, tái canh 344 ha cà phê, đạt 114,8% kế hoạch; có khoảng 13.372ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đã được cấp 18 mã số vùng trồng và 4 mã số cơ sở đóng gói. Toàn huyện có 26 trang trại chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 313.470 con, tiêm phòng 5.400 liều vắc xin và phun 1.200 lít hóa chất để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi…

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng được tăng cường. Quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Thu hút đầu tư vào huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 8 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 25 dự án được các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát, đề xuất thực hiện; rà soát, đề xuất bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện đối với 4 dự án.

Tổng thu ngân sách huyện theo phân cấp ước thực hiện hơn 69 tỷ đồng, đạt 108% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Xây dựng cơ bản đã triển khai 109 công trình (trong đó có 63 công trình khởi công mới), ước khối lượng thực hiện đạt hơn 150 tỷ đồng, giải ngân đạt khoảng 85% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động ước thực hiện năm 2023 hơn 119 tỷ đồng. Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 gần 73 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện năm 2023 gần 8,5 tỷ đồng.

Mặt khác, huyện chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, có 3.190 lao động được tạo việc làm, đạt 212,7% kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 8,26%, và hộ cận nghèo 8,61%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,76%, đạt 100% kế hoạch và bằng 103,1% so với năm 2022.

Hội nghị đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, cũng như xác định các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Bình lưu ý: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giải quyết, xử lý công việc theo quy định. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và các nhà đầu tư hiện đang nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đề xuất đầu tư vào Cụm công nghiệp huyện và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án khởi công năm 2024. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035 và quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Đoa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng nhà ở tư nhân. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về xây dựng thị trấn Đak Đoa đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, giải quyết, xử lý dứt điểm các các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thực hiện có hiệu quả, đúng quy định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng qua các năm, đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và triển khai tốt công tác trồng rừng năm 2024.

Thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho người lao động, kế hoạch giảm nghèo. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân. Chủ động triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp lễ, Tết. Triển khai các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...