Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với trẻ em năm 2024

Chủ trì chương trình đối thoại có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Cùng dự chương trình có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng Thường trực, cán bộ các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cùng 265 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình tiếp xúc, đối thoại, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai là dịp để trẻ em được được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm đến lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Qua đó đảm bảo việc thực hiện Luật trẻ em 2016, phát huy vai trò của trẻ em trong tham gia bảo vệ quyền của trẻ em, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tại chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” với chủ đề “Phát huy vai trò trẻ em Gia Lai trong bảo vệ quyền trẻ em”, các em thiếu nhi cần mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng, phát huy vai trò của chính các em trong việc tham gia bảo vệ các quyền của trẻ em. Đồng thời, các ý kiến, nguyện vọng của các em sẽ được lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tiếp nhận, trao đổi và đề ra giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới”.

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 đến nay; báo cáo kết quả thực hiện Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021 và Dự án Bạn hữu trẻ em Gia Lai năm 2022-2023.

Các đại biểu được xem tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường do Liên đội Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku) thực hiện. Trẻ em tham gia chương trình đã mạnh dạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề: Quyền của trẻ em; Luật An ninh mạng 2018; giải pháp giảm thiểu tình trạng bạo hành trẻ em; an toàn giao thông trước cổng trường; an toàn thực phẩm trước cổng trường; hướng nghiệp cho học sinh khối THCS; giải pháp bảo tồn văn hóa, truyền thống dân tộc trong trường học; huấn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tư vấn tâm lý học đường.

Dịp này, HĐND tỉnh tặng 265 suất quà cho các đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 83 gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu vượt khó học tốt, rèn luyện tốt trong năm 2022-2023; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 83 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 83 đội viên, thiếu nhi vượt khó học tốt.