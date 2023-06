(GLO)- Sáng 9-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị thị xã An Khê gồm các ông, bà: Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Song An trước kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Trung Kiên-Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ mười, mười một, mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi mình là đại biểu; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri đã có 7 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Làm bê tông xi măng các tuyến đường giao thông nông có mặt đường dưới 3 m; nạo vét đập hồ Hòn Cỏ để phát triển du lịch sinh thái và dự trữ nước phục vụ nhu cầu sản xuất lúa, hoa màu của người dân; quan tâm phát triển du lịch sinh thái tại đồi thông, trạm dừng chân ở đầu đèo An Khê; người dân đã kê khai đất mà chưa thấy chính quyền địa phương cấp sổ đỏ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm di dời một số ngôi mộ trước nhà văn hóa thôn An Thượng 3 và Trường THCS Mai Xuân Thưởng; quan tâm giải quyết vụ việc liên quan đến đền bù đất sản xuất để người dân yên tâm trồng trọt, phát triển kinh tế; cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo an toàn giao thông tại đầu đường liên xã từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669 đi qua các xã Song An, Cửu An và Tú An.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.