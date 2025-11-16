Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị bắt giữ

(GLO)- Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam, Trung Quốc, đã chính thức bị bắt giữ vì các cáo buộc hình sự liên quan đến tài chính và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo.

Ngày 16-11, theo thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Công an thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Hương phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Thích Vĩnh Tín với cáo buộc tham ô, sử dụng quỹ sai mục đích và nhận hối lộ.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: Chinanews Service

Ông Thích Vĩnh Tín (60 tuổi) đảm nhiệm chức trụ trì thứ 30 của Thiếu Lâm Tự từ năm 1999. Ông được mệnh danh là "nhà sư CEO" vì đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, nhưng đã bị phản đối dữ dội vì thương mại hóa Phật giáo, theo AFP.

Ông Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm tự vào tháng 7-2025 vì hành vi "cực kỳ" xấu, bị điều tra liên ngành vì những nghi ngờ biển thủ, chiếm đoạt tài sản tự viện và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khi đó thông báo họ đã hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những khiếu nại mới. "Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông báo.

Theo AFP, ông đã bị những người từng là tu sĩ cáo buộc biển thủ tiền từ một công ty do Thiếu Lâm tự điều hành, sở hữu một đội xe sang và có con với nhiều phụ nữ.

Sự việc này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận, không chỉ vì danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, một biểu tượng văn hóa và tôn giáo nổi tiếng của Trung Quốc, mà còn vì mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Việc xử lý nghiêm minh vụ việc thể hiện nỗ lực của chính quyền trong việc duy trì sự trong sạch của các tổ chức tôn giáo và tuân thủ pháp luật.

Tờ China Daily, ngôi chùa có lịch sử 1.500 năm là cái nôi nổi tiếng của Thiền tông ở Trung Quốc và trên thế giới, đồng thời nổi tiếng với truyền thống võ thuật Thiếu Lâm lâu đời.

Theo nguồn tin từ giới chức địa phương, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục và các thông tin chi tiết khác về vụ việc sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.